Isère : 38 migrants découverts dans un fourgon sur l'aire de repos de l'Isle d'Abeau

Un fourgon avec 38 migrants à bord a été arrêté sur l'aire de repos de l'Isle d'Abeau située sur l'A43 ce vendredi 9 septembre. Ils étaient debout, serrés les uns contre les autres et n'avaient pas bu ni mangé depuis leur départ de l'Italie. Le conducteur s'est enfui et il est toujours recherché.

Les gendarmes ont arrêté un fourgon avec 38 migrants à bord ce vendredi 9 septembre sur l'aire de repos de l'Isle d'Abeau (Isère), selon une information du Dauphiné Libéré confirmée par France Info. Les migrants, tous d'origine pakistanaise et indienne, ont été découverts lors d'un contrôle mené par le peloton motorisé de La Verpillère sur l'A43. Le véhicule roulait en direction de Lyon et avait pour objectif d'arriver à Paris.

Le chauffeur du fourgon est en fuite

À l'arrière, ils étaient tous debout, serrés les uns contre les autres. Ils n'avait pas mangé ni bu depuis leur départ de l'Italie. Selon les gendarmes, une femme et quelques mineurs étaient parmi eux. Ils ont été emmenés dans les bureaux de la gendarmerie où des commerçants et des associations leur ont donné à manger et à boire. Ils ont été mis en liberté avec un sauf-conduit de la préfecture.

Le chauffeur du fourgon s'est enfui en courant et il est toujours recherché. Il est soupçonné d'être un passeur. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bourgoin-Jallieu pour "aide au séjour irrégulier".