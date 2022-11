Une quarantaine d'arbres abattus par surprise sur le parking des plages de Carnon

Trente-huit platanes, quatre pins, un mûrier platane et deux oliviers ont été abattus ce mercredi matin à Carnon, sur le parking des plages. Un abattage qui s'inscrit dans le projet Carnon 2030, porté par le maire Yvon Bourrel, avec le réaménagement du parking des plages et la création de 500 places pour se garer.

Une mobilisation citoyenne était prévue ce mercredi midi pour tenter de sauver ces arbres, mais dès 7h, les tronçonneuses des ouvriers étaient en marche et tous les arbres déjà au sol. Une action qui a choqué beaucoup d'habitants, comme Marie-Thérèse : "Je trouve ça dramatique, ils font n'importe quoi, sans demander l'avis des habitants !" Car cet abattage ne devait initialement pas se produire ce mercredi matin.

Les opposants ont été pris de court. "Si on avait su qu'ils viendraient, on aurait dormi sur place", glisse une habitante.

Un "crime végétal"

Daniel Bourguet, chef de l'opposition l'Alternative citoyenne, dénonce un "passage en force". Il précise : "Normalement, ils auraient dû demander un accord à la préfecture, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont pratiqué cet abattage de manière illégale. Maintenant, le mal est fait. On a quand même interrompu le chantier en empêchant le nettoyage et le broyage des arbres. Émotionnellement c'est très dur de voir ces arbres par terre, surtout à notre époque où on a besoin d'ombre et de fraîcheur. D'autant que nous avions lancé une pétition il y a trois jours et qu'elle avait recueilli plus de 800 signatures", se désole-t-il.

Malgré tout, à midi, la manifestation a quand même eu lieu. Une cinquantaine de personnes étaient sur place pour protester. Beaucoup ont dénoncé une "absurdité écologique", à l'image de Pierre, habitant du village : "Je trouve que c'est un crime végétal !" Pour continuer à mener des actions, les opposants au projet réfléchissent à monter un collectif citoyen.

De son côté le maire de la commune, Yvon Bourrel, n'a pas souhaité répondre à nos questions.