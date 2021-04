380 passagers bloqués dans un train pendant 4h30 entre Châteauroux et La Souterraine

Un train circulant sur la ligne POLT est tombé en panne à cause d'une avarie matérielle sur la locomotive. 380 passagers sont restés bloqués sur les voies pendant plus de quatre heures. Ils sont pris en charge.

La circulation est très perturbée ce dimanche après-midi sur la ligne ferroviaire POLT, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Un train est tombé en panne en fin de matinée, vers 11h30, entre Châteauroux et La Souterraine. 380 personnes étaient à bord de cet Intercités. Vers 16h, après plus de quatre heures et demi sans bouger, les voyageurs ont fini par être pris en charge et transbordés dans un autre train.

Les 380 personnes reviennent en gare de Châteauroux. Elles vont ensuite être transportées jusqu'à leur destination, soit en bus soit en train. Une distribution de plateaux repas, d'eau, de masques et de gel hydroalcoolique est prévue à Châteauroux. Cette panne a forcément des conséquences sur le trafic sur la ligne POLT. Plusieurs retards compris entre une et deux heures sont annoncés.