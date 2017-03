3em jour de procès aux assises de la loire pour le meurtre du petit Ameur

Une affaire d’enlèvement et de meurtre d’un jeune garçon, il y a 10 ans tout juste en Algérie.

Hier on a passé au crible l’emploi du temps de l’accusé, Samir Ferdi, lors de l’audience et c’est la téléphonie qui a occupé toute la journée.

Les enquêteurs de la police algérienne ont transmis les relevés téléphoniques pour essayer de comprendre si il peut être l’auteur des faits et si son parcours le jour de l’enlèvement et les jours suivants recoupe celui du meurtre du jeune Ameur.

Et l’analyse des fadettes (les relevés de communication), des zones de couvertures des relais de la zone de SETIF en Algérie et des 4 cartes téléphoniques mises en cause dans l’enquête vont entrainer des débats passionnés.

Maitre Dupont Moretti l’avocat de Samir FERDI se lâche

La base de travail sur la téléphonie sur laquelle vous appuyez pour accuser mon client est pourrie Maître Dupont Moretti

Cette fois, c’est le président Gérard Dubois qui se fâche et lui demande de modérer ses propos sur l’enquête… il suspend la séance mais les deux hommes continuent à s’affronter verbalement dans la salle.

Il y a de l’électricité dans l’air

A la reprise Maître Dupont Moretti s'explique

Pourquoi demander autant de détails à mon client sur l’utilisation de son téléphone d'il y a 10 ans, moi je me souviens à peine des coups de fil que j’ai passé hier. Maître Dupont Moretti

Et c’est une véritable bataille d’expert qui s’engage sur le sujet. Est ont en mesure grâce au bornage de son téléphone de déterminer si il se trouvait dans les parages de l’enlèvement et ensuite de l’endroit où l’on a découvert le cadavre il y a 10 ans. Pour compliquer un peu les choses, il n y a pas un seul téléphone mais en fait trois autres numéros qui apparaissent dans l’enquête avec des menaces adressées par SMS à la famille du jeune Ameur après son enlèvement.

A la barre l’accusé se défend, il n’a jamais eu qu’un seul téléphone et un seul numéro. Il ne comprend donc pas d ou viennent les autres cartes Sim et qui a pu envoyer ces SMS de menace.

Son avocat, Maitre Dupont Moretti, marque des points dans l’après-midi en démontrant que les relais téléphoniques utilisés dans cette zone de SETIF en Algérie ne sont pas capable de fixer précisément à moins 30 km près les lieux exact où se trouve son client.

Maître Annick Sadurni et Maître Serge Pasta, les parties civiles © Radio France - yves renaud

Mais Maître Serge Pasta, l’avocat de la famille de la victime va marquer des points lui en fin de journée en remarquant que la route de fuite de l’accusé vers la Tunisie coïncide bizarrement avec celle de l’envoi des SMS de menace

L’audience reprend à 9 h ce matin avec les plaidoiries des parties civiles le réquisitoire de l’avocat général et pour finir l’intervention de la défense

Verdict dans la soirée