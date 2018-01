Les enquêteurs de la gendarmerie de Quissac (Gard) ont interpellé un homme dans le village voisin de Sauve. Il a contrefait et diffusé plus de 4.000 albums. Le préjudice est évalué à environ 6 000 euros

Sauve, France

C'est une enquête peu banale que les gendarmes de Quissac (Gard) ont menée à bien après une plainte déposée par la chanteuse Lio pour contrefaçon.

Deux enquêteurs de la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) sont venus prêter main-forte aux gendarmes. Les investigations ont permis d'identifier l'auteur, domicilié à Sauve, qui a reconnu les faits de contrefaçon et de diffusion. Il adressait les CD à l'étranger afin de les vendre.

Les gendarmes ont saisi plus de 4.000 CD contrefaits de la chanteuse Lio et d'autres artistes dont les droits d'auteur n'ont pas été réglés. Cela représente un volume d'environ deux mètres cubes et un préjudice d'environ 6.000 euros.

Les investigations se poursuivent pour déterminer avec précision le nombre de commandes et de livraisons déjà effectuées.