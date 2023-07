4 000 pieds de cannabis dans un entrepôt de Morette, près de Tullins

Après 8 mois d'enquête, notamment autour de déplacements en Espagne et en Belgique, une spectaculaire culture de cannabis a été démantelée en Isère à Morette, près de Tullins, indique ce samedi 8 juillet le parquet de Grenoble, confirmant une information du Dauphiné Libéré . Dans un entrepôt isolé de cette commune d'environ 400 habitants se cachaient deux ensembles de respectivement 300 et 374 mètres carrés, parfaitement équipés.

Atmosphère contrôlée et base de vie

Deux à trois personnes vivaient en permanence sur place selon les enquêteurs, dans des "cellules" comprenant des salles de culture - dûment contrôlées en terme de lumières, température et hygrométrie - des lieux de séchage et de conditionnement et une base de vie. C'est le lundi 3 juillet, après un nouveau voyage en Belgique de certains hommes repérés autour de l'entrepôt, que les forces de l'ordre sont passées à l'action.

Deux personnes vivaient sur place en permanence - Parquet de Grenoble

Deux isérois et quatre albanais

Dans un premier temps deux albanais de 28 et 35 ans ont été arrêtés "à leur domicile en Savoie" selon le Dauphiné Libéré. Ils ravitaillaient régulièrement l'entrepôt et sont considérés comme des "superviseurs" du trafic par le parquet de Grenoble. Deux autres albanais de 18 et 34 ans, les "ouvriers agricoles" logés sur place, ont ensuite été interpellés. Suivis, le lendemain, du propriétaire de l'entrepôt, un isérois âgé de 55 ans, et d'un grenoblois de 52 ans considéré comme un "complice" des albanais. Outre la grande quantité d'herbe en culture et déjà prête à la vente, près de 1 100kg selon les enquêteurs, près de 11 500 euros en liquide ont été saisis lors des perquisitions. Herbe et matériels de culture ont été détruits. Les quantités retrouvées étaient susceptibles de représenter entre 10 et 15 millions d'euros à la vente.

Deux première condamnations et un autre procès à venir

Sans attendre les deux albanais interpellés au sein de l'entrepôt ont été jugés en comparution immédiate le vendredi 7 juillet et condamnés à 7 et 10 mois de prison ferme, ainsi qu'à une interdiction de territoire français de 5 ans. Les quatre autres personnes ont été placées en détention dans l'attente de leur procès "qui interviendra le 9 août" indique le parquet de Grenoble.

Lumière, aération, hygrométrie, tout était contrôlé dans cette véritable "usine à cannabis" - Parquet de Grenoble

L'incroyable vidéo des enquêteurs

