4,39 grammes d'alcool par litre de sang pour un chauffard à Nogent-sur-Vernisson

Un chauffard a été interpellé à Nogent-sur-Vernisson, jeudi après-midi, avec un taux de 4,39 grammes d'alcool par litre de sang ! Presque 9 fois supérieur au maximum autorisée (0,5 g), et pas loin d'un coma éthylique... L'homme âgé de 62 ans s'était d'ailleurs endormi et avait arrêté sa voiture au milieu de la chaussée quand les gendarmes sont intervenus. Il a été bien sûr placé en cellule de dégrisement et son permis lui a immédiatement été retiré.

Un précédent "record" à Loury, en juin 2015

Comment cet homme pouvait-il encore conduire avec autant d'alcool dans le sang ? Bien sûr, la résistance à l'alcool dépend de la corpulence, du phénomène d'accoutumance, si l'homme buvait régulièrement, ou pas. Mais 4,39 grammes d'alcool par litre de sang, c'est exceptionnel : on tombe généralement dans un coma éthylique bien avant, dès 3,8 grammes.

Bien qu'exceptionnelle, cette interpellation n'est pas un "record" dans le Loiret. le 10 juin 2015, un habitant de Loury avait été contrôlé par les gendarmes de Pithiviers à 4,45 grammes d'alcool dans le sang ! Mais c'était à l'issue d'un accident, sur la nationale 152, l'homme, âgé de 31 ans, avait percuté un camion en grillant un feu rouge.