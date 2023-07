4.500 foyers et entreprises privés de réseau téléphonique au sud-est de la métropole lilloise

Depuis ce vendredi 7 juillet matin, 4.500 foyers et entreprises du sud-est de la métropole lilloise n'ont plus de réseau téléphonique et internet. Selon Orange, qui dénonce un acte de vandalisme, des câbles ont été sectionnés à Seclin.