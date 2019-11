4.500 personnes toujours privées d'électricité dans les Alpes du Sud à cause des intempéries

PACA, France

4 500 personnes sont toujours plongées dans le noir depuis les fortes averses et les chutes de neige qui ont touchées les Alpes du Sud cette semaine. Une cinquantaine de communes sont toujours privées d'électricité ce samedi 16 novembre dans le secteur de l'Ubaye, du pays de Seyne, du Verdon ainsi qu'au sud-ouest des Haute-Alpes et dans le pays du Champsaur.

Un retour à la normal prévu ce soir

140 salariés et prestataires d'Enedis sont à pied d'oeuvre pour réparer les lignes électriques. Des reconnaissances par hélicoptère et par drone sont en cours. Une cinquantaine de groupe électrogènes ont aussi été installés. "Des renforts sont arrivés du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Nos collègues des Alpes-Maritimes sont également mobilisés sur le secteur d'Annot et d'Entrevaux", explique Sébastien Matheron, directeur d'Enedis dans les Alpes-du-Sud.