Des centaines de "raveurs" affluent d'heure en heure sur le site industriel désaffecté de l'usine Trailor, à Moncel-lès-Lunéville depuis dimanche 31 décembre. Au total, les organisateurs attendent 5000 personnes au plus fort de la soirée du Nouvel An. La préfecture de Meurthe-et-Moselle, elle, parle plutôt de 3 à 4000 festivaliers.

300 premiers raveurs sont arrivés sur les lieux dimanche, à minuit, pour installer les sonos et les murs du son en catimini. Le maire de Moncel-lès-Lunéville Vincent Vauthier avoue avoir été un peu dépassé par les événements :

On est complètement submergé à une heure du matin. J'ai été le premier sur les lieux, comme élu. Et on se sent un peu submergé, ça a été un peu chaud cette nuit, il n'y avait pas assez de forces de l'ordre.

Le maire de Lunéville Jacques Lamblin s'est également rendu sur place dimanche, en début d'après-midi, pour constater l'urgence de la situation :

Il y a des centaines de véhicules, il y a déjà probablement 700 à mille festivaliers. Maintenant, il faut organiser les choses pour que cela se passe le mieux possible. Ce qu'il faut c'est qu'il n'y est pas d'accidents. Parce que là, manifestement, il y a de l'alcool et de la drogue, beaucoup plus qu'il n'en faut. On a déjà récupéré quand même cinq ou six personnes quasiment comateuses sur le trottoir".