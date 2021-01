4 ans de prison ferme pour le chauffard qui avait tué une cycliste à Cognac la Forêt

L'homme de 43 ans qui avait renversé et tué une cycliste, à Cognac la Forêt en septembre dernier, a été condamné à 4 ans de prison ferme et 1 an avec sursis. Le chauffard avait pris la fuite et avait dissimulé sa voiture avec un ami pour tenter d'échapper aux recherches de la gendarmerie.