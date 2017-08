4 ans de prison pour avoir séquestré et agressé un adolescent à Rivehaute

L’un des deux agresseurs de l'adolescent séquestré à Rivehaute, dans la nuit du 19 au 20 août, a été condamné à quatre ans de prison dont 18 mois avec sursis.

L'affaire de l'agression de Rivehaute s'est jugé finalement à huis clos ce jeudi au tribunal correctionnel de Pau. Jugé pour vols aggravés et extorsion, un des deux agresseurs, un jeune âgé de 19 ans, a été condamné à 4 ans de prison dont 18 mois avec sursis. Il était récidiviste.

La famille de la jeune victime, Damien 15 ans, a obtenu que l'audience se déroule à huis clos, notamment en raison de la diffusion de la vidéo de l'agression, filmée par le co-auteur de 16 ans, qui sera jugé par la juridiction des mineurs. Dans la nuit du 19 au 20 août à Rivehaute, les deux jeunes se sont introduits chez l'adolescent, ils l'ont ligoté et violenté avant de cambrioler le domicile familiale. Maintenu en détention, le jeune âgé de 19 ans, a été condamné à 4 ans de prison dont 18 mois avec sursis, il a également interdiction de paraître dans la commune de Rivehaute et d’entrer en contact avec son complice et avec la victime.