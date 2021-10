Quatre ans de prison pour la femme qui a tué son mari violent en 2015 à Méricourt

Un verdict "modéré". C'est l'avis de l'avocate de cette femme de 47 ans, condamnée ce vendredi après-midi par la cour d'assises de Saint-Omer à quatre ans de prison ferme pour le meurtre de son mari, en avril 2015, à Méricourt dans le Pas-de-Calais.

"Je rappelle que ma cliente était poursuivie pour le meurtre de son mari, et donc elle encourait la réclusion criminelle à perpétuité", a expliqué Emmanuelle Mauro, avocate de la défense. L'avocat général avait d'ailleurs requis neuf ans de prison. D'autant plus que, a-t-elle précisé, "la cause de la mort reste indéterminée" après les quatre jours de procès.

Cette femme a répété avoir tué son mari en l'étranglant avec un câble électrique. Une version qui ne correspond pas aux expertises médicales présentée pendant les débats.

Les violences conjugales prises en compte

Pour Emmanuelle Mauro, le verdict a pris en compte le contexte familial, marqué par des violences conjugales : "Des violences physiques, verbales, des humiliations pendant 26 ans. Cela a donc forcément déterminé le quantum de la peine qui a été prononcée par la cour d'assises".

Pas d'appel

La condamnée ne fera pas appel de cette décision. Son avocat précise, alors que sa cliente a déjà fait six mois de détention provisoire, qu'une demande de libération conditionnelle sera faite dans un an.

Le verdict prévoit également cinq ans de suivi socio-judiciaire et une injonction de soins.