4 blessés dont 3 enfants dans un accident de la circulation ce mardi matin à la Seyne-sur-Mer

Un accident de la circulation a fait 4 blessés dont 3 enfants de 5 à 6 ans et une assistante de vie scolaire ce mardi matin à la Seyne-Sur-Mer à proximité de l'école Toussaint Merle. Une voiture, sans sa conductrice a dévalé une pente avant de percuter le groupe d'enfants. Un bilan léger miraculeux.

C. Marquès

Un groupe d'élèves âgés de 5 à 6 ans a été percuté par une voiture ce mardi matin à proximité du groupe scolaire Toussaint Merle à la Seyne-sur-Mer. Les enfants se dirigeaient vers le bus qui devait les emmener à la piscine quand ils ont été renversés par une voiture dont le frein à main était mal ou pas mis. 3 enfants ont été blessés dont un s'est retrouvé sous la voiture avec l'assistante de vie scolaire. Un important dispositif de secours a été mobilisé sur place. Le bilan reste néanmoins léger au regard de l'accident. 4 blessés légers qui ont été transportés à l'Hôpital Sainte-Musse de Toulon pour des vérifications. Deux psychologues interviennent pour la prise en charge psychologique des témoins de l'accident.

C'est une maman pressée de déposer les affaires de piscine à son fils qui est à l'origine de l'accident. Elle se gare, sort de sa voiture pensant avoir mis le frein à main. Quoiqu'il en soit, cela n'a pas suffit à immobiliser la voiture, garée en pente. Le véhicule a commencé à descendre tout seul, jusqu'à atteindre le passage piéton, emprunté à ce moment là par le groupe d'élèves. Deux enfants ont été percutés. Et un 3ème protégé par l'assistante de vie scolaire s'est retrouvé avec l'adulte sous les roues de la voiture. Un chauffeur de bus assistant à la scène a eu le réflexe de sortir du car et d'utiliser son cric pour soulever le véhicule afin d'alléger le poids sur la cage thoracique des deux victimes. Un geste salvateur. "C'est le mardi de Pâques" résume le commandant des opérations de secours sur place, face à un bilan plutôt léger. Le choc psychologique n'en est pas moins important. Deux psychologues interviennent dans l'établissement et auprès des témoins de la scène. Une enquête a été ouverte. Elle est confiée à la brigade accident.