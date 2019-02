4 caméras en cours d'installation rue de la Paix et rue de l'Union à Cherbourg

Cherbourg, France

A Cherbourg, les rues de la Paix et de l'Union sont des rues très fréquentées par les noctambules. L’objectif en y installant 4 caméras c'est de sécuriser les lieux à 360 degrés. Entre les bars et la discothèque, c'est un quartier de Cherbourg qui vit surtout la nuit et surtout le week-end. Alors l'installation des caméras pour quadriller le secteur et bien ça fait l'unanimité auprès des commerçants

Témoignages des commerçants de la rue de la Paix à Cherbourg Copier

Rue de la Paix © Radio France - katia Lautrou

Les images seront sauvegardées 30 jours, quant aux parties privées elles seront floutées.