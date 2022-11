"Quatre de Melle" : deux enseignants contestent les sanctions du rectorat devant le tribunal administratif

Décision dans 15 jours dans l'affaire dite des "quatre de Melle". Deux enseignants deux-sévriens qui continuent de contester les sanctions du rectorat à leur encontre. L'une est sous la menace d'une mutation à Bressuire, à plus d'1h30 de son domicile, l'autre a subi un abaissement d'échelon avec une perte financière de 15.000 euros sur sa carrière. Sanctions pour avoir perturbé la bonne tenue des épreuves de contrôle continu du bac en mars 2020 au lycée Desfontaines de Melle .

Le rapporteur public demande la confirmation des sanctions

Après un premier examen sur la forme qui avait donné raison aux professeurs incriminés, le tribunal administratif de Poitiers examine le fond du dossier. Et le rapporteur public va dans le sens du rectorat de Poitiers. Il demande la confirmation des sanctions. Des enseignants qui préviennent : "Si on devait en rester là, nous ferons appel et n'hésiterons pas à aller devant le conseil d'État".