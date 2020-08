Quatre enfants blessés légèrement dans un choc frontal entre deux voitures à Mialet

L'accident a eu lieu vers 13h30 ce mardi sur la départementale 50 à Mialet au nord d'Anduze (Gard). Deux voitures sont entrées en collision. À leur arrivée, les pompiers ont dû prendre en charge huit blessés : deux femmes de 38 et 42 ans, deux hommes de 56 et 42 ans et quatre enfants de 5, 8, 10 et 12 ans. Blessés légèrement, ils ont été rapidement pris en charge par les secours et transportés vers le centre hospitalier d'Alès.

Une automobiliste gravement blessée dans un autre accident

À 14h30, les pompiers sont intervenus pour un autre accident de la route à Conqueyrac près de Sauve. Une seule voiture en cause. La conductrice, âgée de 57 ans, a dû être désincarcérée. Elle a été transportée dans un état grave au CHU de Nîmes.