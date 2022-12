4 épiceries contrôlées à Nîmes : toutes en infraction

La police nationale et les services des douanes ont réalisé ce lundi après-midi un contrôle conjoint de 4 épiceries dans plusieurs quartiers du centre ville de Nîmes (Gard). Chaque commerce contrôlé était en infraction. Au total ont été saisis : 180 paquets de cigarettes, 55 paquets de tabac à chicha, 37 boîtes de stimulants sexuels, 30 "puffs" à plus de 2% de nicotine, et 200 litres d'alcool.

Deux infractions relatives à l'affichage obligatoire ont également été relevées.