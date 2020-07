4 faux policiers soupçonnés de nombreux vols dans l'ouest mis en examen

Quatre personnes soupçonnées de 93 vols depuis juillet 2019 dans l'ouest ont été mis en examen annonce le parquet de Rennes. Parmi les malfaiteurs, deux sont connus de la justice et sont en détention provisoire. Les deux autres sont placés sous contrôle judiciaire.

Ils sévissaient dans l'ouest de la France depuis juillet 2019. Quatre personnes soupçonnés de 93 vols en Bretagne, Basse-Normandie et Pays-de-la-Loire ont été mis en examen pour vols et recel en bande organisée, blanchiment et participation à une association de malfaiteurs, annonce le parquet de Rennes.

Les malfaiteurs se faisaient parfois passer pour des policiers et en profitaient pour voler leurs victimes. L'enquête diligentées par la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes, recense 71 vols commis par ces faux-policiers.

Par ailleurs, ces personnes sont également suspectées de 12 vols aggravés dans des commerces, et 11 vols de véhicules dont 7 découverts incendiés, faits commis entre juillet 2019 et juin 2020.

Des véhicules et 80 000 euros en liquide saisis lors des perquisitions

L'enquête ouverte en janvier 2020 avaient abouti à l'interpellation de cinq individus le 29 juin dernier sur divers points du territoire, notamment dans la région nantaise, au Mans et en région parisienne. "Ces cinq personnes, trois hommes et deux femmes, tous de nationalité française avaient été placées en garde-à-vue, mais l'une d'entre elles n'a pas été mise en examen", précise le procureur de la République de Rennes.

Les deux auteurs principaux des vols, âgés d'une cinquantaine d'années, déjà connus de l'institution judiciaire, faisaient l'objet d'un placement en détention provisoire, les deux autres personnes étant placées sous contrôle judiciaire

Les perquisitions ont amené à la découverte de 80 000 euros en liquide, ainsi que la saisie de caravanes et véhicules.