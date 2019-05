4 grands excès de vitesse sur les routes d'Ardèche le 1er mai

Par Emmanuel Champale, France Bleu Drôme Ardèche

1 motard et 3 automobilistes ont été surpris à Mauves et Saint-Lager-Bressac à des vitesses comprises entre 135 km/h et 162 km/h sur des départementales. Leurs permis ont été immédiatement retirés.