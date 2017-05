4 Icaunais tués dans un accident de la route en Eure-et-Loir

Quatre habitants de Rosoy et de Saint-Martin-du-Tertre ont été tués dans un accident de voiture, dimanche, dans l'Eure-et-Loir. Les habitants de Rosoy leur ont rendu hommage.

Terrible accident de la route en Eure-et-Loir. Quatre habitants du Sénonais ont été tués dans une collision frontale sur la Nationale 10, dimanche : deux habitants de Rosoy, âgés de 67 et 68 ans, et deux résidents de Saint-Martin-du-Tertre. Ils voyageaient dans la même voiture et faisaient partie de la même famille.

"On allait fêter bientôt leur 40 ans de mariage" - Dominique Chappuit, la maire de Rosoy

Ce mardi matin, les habitants de Rosoy ont rendu hommage à Jean-Louis et Jacqueline Martin, deux des victimes. "C'étaient des gens très importants, engagés dans plusieurs associations à Rosoy. C'est une très grande perte pour la commune, se désole la maire de la commune Dominique Chappuit. On allait fêter bientôt leur 40 ans de mariage... Ils étaient très unis, ils ont aussi été unis dans la mort. C'est une grande tristesse". Un autre hommage devait aussi leur être rendu, ce mardi à 19h, près de l'église de Rosoy.