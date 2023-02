4 jeunes placés en détention provisoire après une agression homophobe à Epernay

Les cinq jeunes ont été interpellés rapidement après l'agression repérée quasiment en direct sur les caméras de vidéo surveillance de la ville par les policiers du Centre de Supervision Urbaine. Il s'agit de trois jeunes majeurs et deux mineurs. Seuls deux d'entre eux ont des antécédents judiciaires. Présentés au parquet de Châlons-en-Champagne ce jeudi soir, ils ont été mis en examen pour extorsion aggravée, ils ont agi le visage dissimulé et violences aggravées par trois circonstances. Des violences préméditées, commises en réunion et en raison de l'orientation sexuelle des victimes.

Quatre mandats de dépôt

Conformément aux réquisitions de la procureure de la République, le caractère homophobe de l'agression a bien été retenu. Trois majeurs et un mineur ont été envoyés en détention provisoire. Le cinquième mis en cause, un mineur également, a été placé sous contrôle judiciaire et en centre éducatif renforcé avec interdiction de paraitre à Epernay. Ils sont tous soupçonnés d'avoir organisés ce guet apens. Un piège qui s'est refermé sur deux jeunes trentenaires qui croyaient juste se rendre à un rendez-vous fixé sur un site de rencontres.