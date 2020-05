4 jeunes soupçonnés d'une quarantaine de délits, arrêtés par les gendarmes de Bédarieux

4 individus (âgés de 17 à 19 ans) soupçonnés d'avoir commis une quarantaine de délits ( vols , dégradations) depuis le mois de décembre à Bédarieux et dans ses environs ont été interpellés par les gendarmes. Deux d'entre eux sont sous les verrous.

4 jeunes hommes (le plus jeune a 17 ans, le plus âgé 19) sont soupçonnés d'avoir commis une quarantaine de délits depuis le mois de décembre à Bédarieux (Hérault) et dans ses environs ont été interpellés lundi 25 mai par les gendarmes.

Le quatuor est soupçonné d'avoir brisé une vingtaine de pare-brises de voitures, dégradé la station essence de l' Intermarché du Bousquet d'Orb (Hérault) pour un préjudice matériel d'environ 11 000 € avec une perte d’exploitation estimée à 44 000 €. On reproche aussi à ces jeunes plusieurs vols de voitures et des cambriolages.

Au cours de leur garde à vue, ils ont reconnu les faits à des degrés divers d'implication. Au domicile de deux d’entre eux, les gendarmes ont également découvert 80 g d'herbe et de résine de cannabis chez l'un et 70 g chez l'autre.

Deux majeurs ont été placés en détention provisoire en attendant leur procès le 17 juin à Béziers. Le troisième majeur, impliqué dans un seul fait, sera jugé cet été dans le cadre du "plaider coupable". Le mineur a été présenté à un juge des enfants qui l’a mis en examen et ordonné son placement sous contrôle judiciaire.