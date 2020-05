Quatre marins pêcheurs secourus au large de l’île d’Yeu

Quatre marins pêcheurs ont été secourus, à bord de leurs radeaux de survie, ce jeudi, au large de l’Ile d’Yeu. Ils sont sains et saufs. Leur chalutier, immatriculé à Oléron, a coulé à environ 70 kilomètres de l'île vendéenne.

Il a été récupéré sain et sauf : l’équipage d’un chalutier a été secouru, ce jeudi, au large de l’Ile d’Yeu, en Vendée. Les quatre hommes se trouvaient à bord de deux radeaux de survie quand ils ont été hélitreuillés, à 13h25. C’est l’équipage lui-même qui avait donné l’alerte, vers midi, d’abord par VHF, puis en déclenchant la balise de détresse.

La Préfecture maritime a mobilisé un hélicoptère de la Marine nationale et un autre de la sécurité civile, avant qu’un bateau de pêche, le Mat Ma Co, repère les marins. Leur chalutier, le Marie-Louis, immatriculé à l'île d'Oléron, a coulé à 40 milles (74 kilomètres) à l’ouest de l’île d’Yeu. Long de 20,5 mètres, il avait été construit en 1985. Pas d’information pour l’instant sur les causes de ce naufrage.

La Préfecture maritime indique qu’une enquête du BEAmer va être ouverte. L’hypothèse d’une voie d’eau est envisagée.