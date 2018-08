Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

A la barre, penaud, les mains dans le dos, le regard droit l'homme a bien tenté une explication "je ne pensais qu'à me dégager, je n'avais pas vu que les policiers étaient si près". Et pour cause ce matin là, à l'aube, au sortir d'une boite de nuit il est fortement alcoolisé. Il roule à vive allure, percute des trottoirs, grille des feux rouges et fait des embardés. La police le prend en chasse. _"Il y avait des piétons, cela aurait pu être très grave"préciserale président du tribunal. L'homme est chef cuisinier, très bien inséré, passionné par son métier il a travaillé dans des restaurants gastronomiques, vient de trouver un emploi sur Cherbourg et a pour objectif un établissement étoilé. Il n'a pas de casier judiciaire. Pour son avocat c'est simple il était dans un état second et il pointe du doigt le responsable : l'alcool. Un alcool festif qui ce soir là lui fera tourner la tête. L'avocat qui en fin d'audience plaidera une nouvelle fois "la prison ferme ne servirait à rien, il a compris aujourd'hui"_ Et ça se voit. Le prévenu semble accablé par le moment solennel de l'audience impressionné. Dans un silence, et là encore sans expliquer pourquoi, il prend alors la parole et lance au tribunal " je regrette terriblement".