4 mois de prison avec sursis réclamés contre le greffier de Périgueux pour provocation à la haine sur twitter

Un greffier du tribunal de périgueux était jugé ce jeudi matin par le tribunal correctionnel de Brive pour "provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion" à cause de messages publiés via un compte twitter entre février et juillet dernier. La LICRA s'est constituée partie civile dans cette affaire.

"Mieux vaut être fasciste que pédés "

L'homme, un ancien militaire âgé de 41 ans, avait été interpellé sur son lieu de travail le 27 juillet dernier et placé en garde à vue pour des tweets à caractère violent ainsi que des tweets suprémacistes. : " Vivement le remigration", " "pour une ligne de défense blanche européenne, France d'abord, blanche toujours", " " mieux vaut être fasciste que pédés " ou encore " que les policiers fassent usage de leurs armes, en dépit des ordres reçus et du cadre légal et tout cela cessera. la violence appelle la violence".

Le greffier se défend en expliquant qu'il s'agit d'humour et de curiosité intellectuelle

Ce jeudi matin devant le tribunal, le fonctionnaire du ministère de la justice a refusé de parler, comme la loi l'y autorise. La présidente du tribunal a donc lu certaines de ses déclarations lors des auditions. Le fonctionnaire explique qu'il s'agit d'_un humour mal compris_. Lors des perquisitions à son domicile, les policiers ont retrouvé des auto collants et des drapeaux de groupes identitaires, trois exemplaires de numériques de Mein Kamps, un fond d'écran avec Hitler et le drapeau nazi sur son ordinateur. Devant les policiers l'homme a expliqué qu'il s'agissait de "curiosité intellectuelle". L'expertise psychiatrique relève elle une personnalité " de type paranoïaque, narcissique, avec un intolérance à l'autorité et une absence d'auto critique".

La procureure a réclamé à l'encontre du greffier quatre mois de prison avec sursis, 3000 euros d'amende et l'obligation de faire un stage de citoyenneté. Le tribunal correctionnel de Brive rendra son jugement le 25 novembre prochain.