4 mois de prison ferme pour avoir menacé de mort les députés

Un jeune un peu perdu ou bien un fanatique qui veut tuer des députés ? Le tribunal correctionnel du Havre a jugé ce mercredi un jeune Havrais de 19 ans, interpellé lundi pour avoir proféré des menaces de mort à l'encontre des députés de l'Assemblée Nationale, sans citer de noms précis. Des menaces postées sur un forum sur internet "la seule solution c'est de les buter" pouvait-on lire. Le jeune a finalement été condamné à quatre mois de prison ferme qu'il effectuera à son domicile sous bracelet électronique.

Il n'a pas pris la mesure de la gravité des faits

"On est pas face à quelqun qui revendique quelque chose, qui développe une idéologie... c'est un jeune dans sa bulle et renfermé sur lui-même" explique son avocate. Face au tribunal ce jeune Havrais semble perdu, dit qu'il n'aurai pas fait de mal à une mouche et qu'il a simplement copié-collé un message trouvé sur le dark web. Passionné d'informatique, il navigue aisément entre dark web et web "classique"mais c'est bien sur un forum classique sur internet qu'il a posté ce message : " Je veux tuer un député, j'ai une liste... je veux voir du sang, ces gens doivent mourir".

Un post à la veille de l'examen à l'Assemblée Nationale du projet de loi sur le passe vaccinal. Une coïncidence pour lui qui dit ne pas suivre les informations or ce n'est pas anodin pour l'avocat de l'Assemblée, c'est même effrayant dit-il. Le président du tribunal rappelle la gravité des faits, un appel au meurtre et cite le cas de Samuel Paty, l'enseignant décapité après plusieurs appels au meurtre sur les réseaux sociaux.

"J'ai fait ça sur un coup de tête" répète le jeune homme qui voulait juste voir des réactions sur le forum. Il répète avoir fait une bêtise et dit se concentrer sur son avenir et vouloir devenir policier.