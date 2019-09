4 mois de prison ferme pour des violences conjugales

Préfailles, France

Plutôt frêle, le prévenu âgé de 23 ans, en prison depuis fin juillet, conteste les faits de violences. Il nie avoir attrapé sa compagne par les poignets et l'avoir traînée sur plusieurs dizaines de mètres dans le camping, lui occasionnant des blessures au dos et aux fesses après une soirée alcoolisée. Il explique à plusieurs reprises "que ce soir-là, ils ont beaucoup bu, qu'elle a fait un malaise et qu'il a tenté de la ramener tant bien que mal jusqu'au mobil-home".

Déjà condamné pour des violences sur sa compagne

Ces propos ont du mal à convaincre la présidente. "Comment expliquez-vous que des témoins ont entendu une femme paniquée crier "lâche-moi" plusieurs fois, appeler à l'aide en pleine nuit" interroge la magistrate. Silence de la part du prévenu. La victime n'assiste pas à l'audience et ne s'est pas constituée partie civile. Suite à une condamnation précédente, le couple avait interdiction d'entrer en contact."Mais ils sont toujours amoureux et avaient décidé de passer une semaine de vacances ensemble, c'est la bulle de l'amour" estime l'avocat du jeune homme qui insiste sur le fait qu'aucun témoin direct n'a assisté aux violences.

Détenu depuis fin juillet, le prévenu reste derrière les barreaux. Il est condamné à quatre mois d'emprisonnement et à la révocation de trois mois de sursis.