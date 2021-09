4 mois de prison ferme pour l'homme qui s'était masturbé sur un toit à Besançon

Une Tchétchène, âgé de 30 ans, écope de quatre mois de prison ferme et 10 ans d'interdiction du territoire français, ce vendredi 24 septembre 2021. Il comparaissait pour des faits de violence, d'exhibition sexuelle et d'outrage.

Un homme de nationalité Tchétchène a été jugé par le Tribunal Correctionnel de Besançon, ce vendredi 24 septembre 2021. Il écope de quatre mois de prison ferme et 10 ans d'interdiction du territoire français, effective après sa peine. Il comparaissait pour des faits de violence, d'exhibition sexuelle et d'outrage.

Au mois d'août, cet homme âgé de 30 ans était resté perché durant trois heures, en slip, sur le toit d'un immeuble. Dans le quartier des Clairs Soleil, il avait agressé des habitants et des policiers. Le mis en cause avait également jeté des pierres et un couteau sur les policiers venus l'interpeller, avant de se masturber à la vue de tous.

Une enfance "traumatisante" en Tchétchénie

"Les faits qui lui sont reprochés interrogent. Se mettre nu en présence de la police, ce n'est pas anodin", explique son avocate, Maitre Faustine Cheval, lors de l'audience.

D'après elle, ce comportement s'explique par une enfance traumatisante vécue pendant la guerre en Tchétchénie. "C'est un pur produit de l'horreur", affirme l'avocate, devant la cours. "C'est quelqu'un qui a été confronté tous les jours à la violence, à la barbarie et à la torture", poursuit-elle.

L'avocate raconte les viols que son client à subit entre ses 9 ans et ses 13 ans. Elle explique qu'il a notamment vu son père se faire mutiler et qu'il a perdu sa mère dans un tremblement de terre.

La question du suivi psychologique

Les experts psychiatres dressent le portrait d'un "psychopathe sévère, dangereux et impulsif". Ils affirment qu'aucun traitement n'est envisageable pour son état.

Une analyse "particulièrement intriguant", d'après l'avocate. "J'ai trouvé que dans cette expertise psychiatrique, on ne s'interrogeait pas suffisamment sur le passé traumatique de ce monsieur", estime Maitre Faustine Cheval.

Elle explique que son client "n'a jamais bénéficié de soin, et n'a même jamais pu parler de son passé traumatique." Pour l'avocate, ce dossier pointe _"_une faille très importante de notre système et de notre prise en charge des personnes qui sont issus de l'immigration et qui ont subit de graves traumatismes dans leur pays."