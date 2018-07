Occitanie, France

La nuit de samedi à dimanche a été tragique sur les routes de la région.

A Cessenon-sur-Orb une voiture qui roulait à vive allure a fait une sortie de route. Un jeune homme de 20 ans est mort, un autre du même age est blessé. Une troisième victime a été transportée a l’hôpital de Béziers par un passant.

Les trois sont de la région de Lyon.

3 morts sur l'A9

Dans le Gard, deux accidents successifs ont fait trois morts sur l'A9. Ils ont eu lieu entre Roquemaure et Tavel. Deux enfants de 9 et 12 ans et une jeune femme de 20 ans ont perdu la vie.

Dans le premier accident, qui a coûté la vie aux enfants, un homme de 42 ans et une femme de 36 ans ont également été grièvement blessés.

Le second accident est un sur-accident en amont du premier. Un enfant de 4 ans et une femme de 30 ans sont grièvement blessés, en plus de la jeune femme décédée.

L'autoroute a été coupée une partie de la nuit. Le trafic a repris vers 5 heures ce dimanche matin.