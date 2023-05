Quatre morts dont trois policiers dans un accident de la route à Villeneuve d'Ascq

Le choc a été très violent sur la RD 700 à Villeneuve d'Ascq. Les circonstances sont floues, mais un véhicule avec trois policiers du commissariat de Roubaix et une personne civile, une jeune fille, a percuté une voiture avec deux passagers à bord ce dimanche matin vers 7 heures.

ⓘ Publicité

Quatre morts et deux blessés

Le bilan est lourd, la préfecture du Nord annonce la mort des trois fonctionnaires de police, il s'agit de deux hommes et d'une femme nés entre 1998 et 2000 et du conducteur de la seconde voiture. La passagère de la voiture de police, "en urgence absolue" a été transportée vers l'hôpital Roger-Salengro de Lille, le passager de l'autre voiture est également en "urgence absolue" orienté vers le CHU de Lille.

Le ministre de l'intérieur adresse ses condoléances

Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur a adressé ses condoléances aux familles des victimes ce dimanche matin dans un tweet. Une cellule psychologique a été mise en place au commissariat de Roubaix

Réaction également, dans un tweet, du syndicat des commissaires de la police Nationale qui présente ses condoléances aux familles des policiers décédés.