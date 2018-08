Corse, France

Une fillette de 7 ans décédée

Parmi les quatre personnes décédées figurent une fillette de 7 ans et son père, ainsi que deux autres personnes, qui faisaient partie du même groupe de touristes qui sont tous français. Selon le procureur de la république d'Ajaccio Eric Bouillard la mère de l'enfant décédé est saine et sauve, mais serait très choquée.

De très importants moyens de secours

Un important dispositif de secours a été mobilisé dans le canyon de Zoicu, à Soccia, avec six plongeurs et les hélicoptères Dragons 2A et 2B de la sécurité civile, ainsi que l'hélicoptère de la gendarmerie qui ont quitté la zone en début de nuit alors que les plongeurs sont restés sur place. Ils devraient reprendre les recherches dès le lever du jour, ce jeudi.

Les corps des personnes décédées ont été rapatriés par hélicoptère en début de soirée à l’hôpital de la Miséricorde, à Ajaccio.

De gros orages en montagne

Le groupe de touristes était encadré par un moniteur confirmé. Ils ont semble-t-il été surpris par une vague de crue qui a dévalé depuis la montagne, le torrent Zoicu ayant été gonflé par les violents orages survenus en début d'après-midi sur le plateau de Camputile et sur la zone du lac de Crenu. La crue a elle-même été renforcée tout au long du parcours du cours d'eau dans des failles très étroites et très pentues.

Le Zoicu, réputé pour sa beauté

Le Zoicu est un torrent considéré comme l'un des plus beaux de l'île pour ses paysages et la couleur émeraude de ses vasques. Ce cours d'eau donne son nom au canyon très apprécié pour la pratique d'activités d'eau vive et de pleine nature. Même si ce canyon est considéré comme plutôt sportif avec des rappels de 18 mètres de haut, il resterait accessible à des enfants. Le parcours qui peut durer 4 heures 30, exige une bonne condition physique, et un équipement spécialisé.