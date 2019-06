4 personnes dont 3 pompiers légèrement blessés dans les incendies en cours dans le sud du Gard

Gard, France

Les pompiers du Gard mobilisés depuis le début de l'après-midi pour une trentaine de départs de feux de végétation, liés à la canicule. Le record de 45,9 degrés a été enregistré à Gallargues-le-Montueux. 50 hectares ont brûlé à Garons, 35 à Vauvert où une vingtaine d’habitations ont été évacuées par précaution. Un homme de 69 ans a été légèrement brûlé ainsi que 3 pompiers.

A Bouillargues, 2 maisons ont brûlé, 3 personnes qui avaient disparu ont été retrouvées indemnes. A Saint-Gilles, des habitants ont également été évacués. Ils sont accueillis dans une salle polyvalente. La commune assure également le ravitaillement des secours.

A Montfrin, dans le Gard rhodanien, 2 maisons ont brûlé. De nombreuses habitations sont menacées par les flammes. Des incendies sont également signalés dans les secteurs de Beaucaire et d'Uzès.

Des pompiers en renfort des départements voisins

Plus de 400 pompiers sont toujours mobilisés. Avec des renforts de l'Hérault, des Bouches du Rhône et du Vaucluse. 6 canadairs, un Dash et un Tracker sont engagés avec de nombreux largages d'eau.

L'Autoroute A54 est toujours coupée dans les deux sens à hauteur de Garons. Elle restera fermée tant que l'incendie ne sera pas circonscrit. Des déviations sont mises en place pendant toute cette période. 150 gendarmes sont également à pied d'oeuvre.

Les pompiers recommandent à la population d'éviter ces secteurs.