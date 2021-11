9 personnes ont été interpellées en Isère et dans la Loire ce lundi dans l'enquête sur un trafic de drogue international. 4 ont été mises en examen jeudi et placées sous contrôle judiciaire. Elles vendaient sur internet et avaient aussi pignon sur rue par le biais de boutiques de cannabidiol (CBD).

Trafic de drogue en Isère et dans la Loire sous couvert de boutiques de CBD : 4 personnes mises en examen

535 kilos d'herbe et 57 kilos de résine de cannabis saisis lors des perquisitions

La gendarmerie de Grenoble a mis fin à un trafic international de drogue cette semaine en procédant à neuf interpellations ce lundi en Isère et dans la Loire, et en saisissant ensuite 535 kilos d'herbe et 57 kilos de résine lors de perquisitions chez des commerçants de cannabidiol ou CBD, la forme légale du cannabis qui ne doit pas dépasser le taux de 0.2% de tétrahydrocannabinol.

Une enquête démarrée il y a un an grâce à un renseignement

Les arrestations ont mobilisé 80 gendarmes et sont l'aboutissement d'une enquête ouverte il y a près d'un an, après l'interception par la douane d'un colis en provenance de Rome et contenant 3,7 kilos d'herbe.

Le colis était destiné à un auto-entrepreneur isérois de Varces-Allières-et-Risset âgé de 29 ans qui tient une boutique de CBD. Les enquêteurs de la brigade de recherche de Grenoble ont découvert que le magasin et un site internet légal servait d'écran pour un trafic international de stupéfiants. Plus de 2.000 colis par mois étaient envoyés à des clients en France et à l'étranger avec des recettes mensuelles de 300.000 euros.

La vente se faisait sur le site internet de boutiques légales de cannabidiol

Trois sociétés, situées à Grenoble Varces-Allières-et-Risset et Turin en Italie, servaient à conditionner et envoyer les colis tout en blanchissant d'importantes sommes d'argent. Les 535 kilos d'herbe et 57 kilos de résine de cannabis représentent 5 millions d'Euros à la revente.

Les gendarmes grenoblois ont travailler en collaboration avec la Guardia Di Finanza qui a saisi de son côté 245.000 euros sur un compte bancaire italien.

Trois hommes et une femme ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire

Sur les neuf personnes interpellées, quatre ont été mises en examen pour trafic de stupéfiants, exécution d’un travail dissimulé, blanchiment général et blanchiment de trafic de stupéfiants. Il s'agit de trois hommes et une femme âgés de 22 ans à 29 ans qui ont été placés sous contrôle judiciaire.

Les suspects soutiennent qu'ils vendaient du CBD

Pendant leur garde à vue et devant le juge d'instruction, les suspects ont soutenu qu'ils ne vendaient pas du cannabis mais du CBD. Un argument contredit par les analyses d'échantillons qui montraient un taux de THC en moyenne quatre fois supérieur au taux légal de 0,2%.

Le parquet, qui avait demandé le placement en détention provisoire du suspect principal, va faire appel de son placement sous contrôle judiciaire.