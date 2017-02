4 personnes sont renvoyées devant le tribunal pour l'incendie de l'hôtel des impôts de Morlaix en 2014

En septembre 2014, la révolte agricole en Bretagne avait été très loin, avec l'incendie de l’hôtel des impôts et de la MSA du secteur de Morlaix. 9 personnes étaient mises en examen pour l'incendie des impôts. 4 sont renvoyées devant le tribunal de Brest.

Il y aura bien un procès dans l'affaire de l'incendie de l’hôtel des impôts de Morlaix. C'était en septembre 2014, lors d'une manifestation d'agriculteurs, notamment de légumiers. 9 personnes avaient été interpellées et mises en examen. La procédure a pris du temps, mais l'ordonnance est arrivée en janvier : après deux ans d’enquête et d'instruction, 4 personnes sont bien renvoyées devant le tribunal correctionnel. La date du procès à Brest n'est pas encore fixée.

3 agriculteurs et un militant "Bonnet Rouge"

Les 4 personnes qui comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Brest sont trois agriculteurs et un militant Bonnet Rouge. Les autres mis en examen bénéficient d'un non lieu. Dans cette procédure, personne n'est poursuivi pour l'incendie de la MSA, qui a brûlé lors de cette même nuit de révoltes et de destructions.

"Il n'y a aucun élément" selon l'avocat des agriculteurs

L'avocat des 3 agriculteurs, Maitre Ratès

Pour Me Jaime Rates, l'avocat des agriculteurs, ce sont des "lampistes" qui vont comparaître devant le tribunal. " J'interviens pour les agriculteurs. Nous allons contester et plaider la relaxe. Il n'y a aucun élément de type photographie ou vidéo qui puisse d'une manière ou d'une autre attester de faits délictueux pour ces gens-là. Il y a des éléments comme quoi ces gens-là ont participé à l'événement, ce n'est pas contesté. Tous ces agriculteurs ont convergé vers ces lieux pour aller défendre les intérêts de leur profession. Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de savoir si oui ou non les personnes qui sont poursuivies ont mis le feu, et ça, nous le contestons ".