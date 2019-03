Quatre Varois jugés pour avoir disséqué un poisson vivant et jeté les restes dans un bénitier

Grimaud, France

Cette soirée du 29 janvier 2018, le quatuor décide de "voir comment l'intérieur d'un poisson est fait". Pour mener à bien leur expérience, ils tentent d'attraper un des gros poissons qui nagent tranquillement dans un bassin communal de Grimaud. Après plusieurs échecs, l'un d'entre eux parvient à attraper un gros specimen. Sans au préalable l'assommer, un autre se saisit d'une paire de ciseaux et lui ouvre le ventre. L'examen est rapide. Le tout aurait pu disparaître dans une poubelle, mais les jeunes, sans qu'aucun ne soit capable d'expliquer pourquoi, se dirigent vers le bénitier de la chapelle des pénitents et y jettent les restes du poisson torturé.

Une expérience filmée et diffusée sur les réseaux sociaux

Bien sûr, pas question de ne pas garder un souvenir de cette soirée. Elle a d'ailleurs été filmée et diffusée sur deux réseaux sociaux, Snapchat et Facebook. C'est d'ailleurs par ce dernier biais que certains administrés prennent connaissance des faits. Ils alertent la police municipale qui, à son tour, en réfère au maire de la commune. Si certains évoquent une blague de gosses, Alain Benedetto n'est pas de cet avis. Le premier magistrat convoque deux des jeunes et leurs parents, habitant dans sa ville, "afin de leur remonter les bretelles", indique son entourage. Mais les familles n'ont pas répondu à cette convocation.

La justice n'a pas non plus apprécié puisque le Parquet de Draguignan a décidé de renvoyer le quatuor devant le tribunal de police. Après plusieurs renvois parce que les quatre jeunes n'étaient pas représentés par un avocat, l'affaire sera finalement évoquée ce vendredi devant le tribunal de police de Draguignan. Pour mauvais traitement sur un animal et pêche non autorisée en eau douce, les quatre jeunes encourent chacun une amende de 750 euros.