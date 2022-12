40.000 euros requis contre Total après l'incendie qui a fait cinq blessés à la raffinerie de Normandie

Le parquet du Havre requiert 40.000 et 10.000 euros d'amende contre TotalEnergies Raffinage et un de ses cadres après l'incendie qui a fait cinq blessés, dont un grave, dans la raffinerie de Normandie à Gonfreville-l'Orcher le 24 octobre 2016. La filiale de la multinationale et son président de l'époque étaient jugés ce mardi 13 décembre au Tribunal correctionnel pour "blessures involontaires" et "violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail".

Le procès au tribunal correctionnel du Havre ce mardi 13 décembre a permis de détailler les événements qui se sont déroulés à la raffinerie de Normandie le 24 octobre 2016, à l'aide des comptes-rendus des réunions des CHSCT de Total à Gonfreville, et de Ponticelli, le sous-traitant également à la manœuvre.

Vers 20 heures, lors d'une opération de maintenance sur un réseau de torches, visant à remplacer le joint d'un tuyau de gaz, des résidus de calamine se sont dégagés et sont tombés sur une canalisation de vapeur non isolée. À son contact, les résidus ont pris feu, embrasant une fuite de gaz et provoquant une boule de feu. Cinq ouvriers de Total et de Ponticelli, son sous-traitant, sont touchés par la déflagration, brûlés aux poignets, aux mains et un au cou.

"Une bâche aurait suffi à éviter le drame"

À la barre, le représentant de TotalEnergies décrit ce secteur de réseau de torches de la raffinerie comme "à haut risque". Quand le président du Tribunal l'interroge sur les analyses du drame que l'entreprise a pu faire, il explique qu'une "simple bâche au dessus de la canalisation" non isolée aurait permis déviter le départ de feu. "Moi aussi je mets des bâches quand je repeins mes murs, lui répond le juge, ça semble être une précaution assez simple à mettre en place".

Alors, le représentant de Total précise à la barre les différentes étapes pour assurer ce type de missions de maintenance. Le plan d'opération, étudié conjointement par Total et son sous-traitant Ponticelli, les six réunions "dont il ne reste aucun compte-rendu", fait remarquer le président du Tribunal, c'est étonnant pour une entreprise telle que Total et pour un site aussi dangereux que celui de la raffinerie de Normandie". Ce n'est pas une obligation, explique Total, qui assure que les modes opératoires de l'intervention ont été étudiés, les autorisations de travail fournis pour produire des "bons d'intervention" validant la maintenance.

"La légèreté exceptionnelle de la préparation de cette intervention"

Mais Elsa Marcel, avocate de la CGT de Total, partie civile dans le procès insiste sur "la légèreté exceptionnelle de la préparation de cette intervention", pointant l'absence d'inspection commune préalable du site entre Total et Ponticelli. Elle pointe notamment l'absence de maintenance pendant neuf ans sur le tuyau de gaz, et dénonce "la récurrence de ce types d'événements chez Total". Elle demande pour la CGT une indemnisation de 5.000 euros pour préjudices.

"On est passé pas loin de la catastrophe"

Le Procureur de la République, commence son exposition des réquisitions en témoignant de son sentiment à la découverte du dossier : "quand j’ai pris ce dossier, j’avoue que j’ai eu un peu peur car quand on relève tous les manquements, on se dit qu’on n’est quand même passé pas loin de la catastrophe". Il demande des peines d’amende, 40.000 euros pour la société TotalEnergies Raffinerie et 10.000 euros pour son président France à l'époque des faits.

Les avocats de SAS TotalEnergies Raffinage France ainsi que du cadre, Me Jean-Benoît Lhomme et Me Samuel Rothoux ont plaidé la relaxe.

La décision du Tribunal sera rendue le 6 mars prochain.