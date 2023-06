Les 40 ans du travail d'intérêt général : "En mettant la main à la pâte, on peut enfin se sentir utile"

Longue pince dans une main, sac poubelle dans l'autre, ces jeunes en gilets jaunes sont visibles de loin dans le parc de la Seille, à Metz. "Avec ça, on fait notre petit tri et puis on remplit avec des déchets !" Tous ont été condamnés à une peine de travail d'intérêt général, mise en place il y a 40 ans, par la loi du 10 juin 1983 . Ces peines, allant de 20 à 400 heures, sont à effectuer dans des collectivités ou des associations. Elles sont généralement prononcées pour des délits de conduite sous emprise d'alcool, des violences légères ou des dégradations de biens.

Les TIG, comme on les surnomme, permettent d'éviter la détention à domicile sous bracelet électronique. Mais elles restent encore très marginales par rapport aux autres peines. Au milieu ouvert de Metz, où sont suivies les personnes condamnées à de courtes de peines, sur les 1.500 prises en charge actuellement, seulement moins d'une centaine de peines impliquent des travaux d'intérêt général.

"C'est une peine complexe à prononcer pour un magistrat" explique Karine Limido, la référente territoriale du travail d’intérêt général en Moselle, "cela suppose d'avoir une bonne connaissance de la situation du prévenu : sociale, professionnelle…" Le futur condamné doit en effet être disponible pour effectuer ce TIG, en dehors de son temps de travail habituel.

"Réfléchir avant de faire pire"

Sous le soleil, au milieu de cette étendue d'herbe, l'ambiance est plutôt bon enfant. Certains ont été condamnés à des peines de TIG il y a deux ans, d'autres il y a seulement quelques mois. "On ne se sent pas seuls, on est ensemble", dit l'un d'eux. "Ça permet de réfléchir avant de faire pire", explique un autre. "Avant d'avoir une peine de prison ou un bracelet électronique."

Des semaines thématiques sont organisées pour les personnes condamnées à des TIG, consacrées à l'environnement ou à la citoyenneté. © Radio France - Bastien Munch

"On passe du temps, je vais pas dire on perd du temps mais on gagne quand même quelque chose : du savoir, des échanges, de l'humanité...", complète l'un des jeunes, bob sur la tête. Et son voisin de conclure : "En mettant la main à la pâte, on se rend compte que finalement, on peut se sentir utile et aider, bref être quelqu'un de bien."

Il est temps pour eux de rejoindre leurs conseillères pénitentiaires d'orientation et de probation (CPIP), abritées sous un arbre. "Voilà, journée finie", lancent-ils. "Et notre sac est plein !"

Faire naitre des vocations

"À la fin de ces peines, les retours qu'on a sont très positifs", affirme Sarah Maridet, CPIP au milieu ouvert de Metz. "Il y a un vrai changement de vie, on ne les voit plus commettre de nouvelles infractions. Même s'il n'y a pas un truc concret, comme une signature de contrat à la fin de la peine, ça va au moins créer des contacts, or le réseautage est tout aussi important."

Mais au-delà de ces séances de nettoyage, d'autres ateliers leur sont aussi proposés, autour de la citoyenneté ou même de la cuisine. Car les TIG ne doivent pas ressembler à des corvées. "Il y a forcément un aspect un peu contraignant, c'est un travail qui n'est pas rémunéré puisque c'est une peine", décrit Victoria Pauthier, directrice du service de probation et d'insertion en milieu ouvert de Metz. "Mais l'idée, c'est aussi que la personne apprenne quelque chose de ce placement. Forcément, ce sera plus passionnant dans certaines structures..."

"Il y a même parfois des vocations qui naissent, par exemple quand les gens sont condamnés à des peines de TIG dans les espaces verts. Finalement, certains adorent faire ces travaux en extérieur", continue-t-elle. "Rien que le fait de se lever le matin, d'avoir un objectif, de remplir sa journée, de s'occuper... Ça aide beaucoup ceux qui souffrent de solitude. Il y a aussi parfois le sentiment de fierté, d'utilité, et de sortir peut-être d'un milieu où on les a étiquetés 'fils de délinquant'. Là, ils refont pleinement partie de la société civile."

Arrêter de "ressasser"

Et les personnes condamnées préfèrent souvent cette peine de travail d'intérêt général, plutôt que le bracelet électronique, plus répandu dans les tribunaux. "Quand on a un bracelet, on est chez nous, livrés à nous-mêmes", expose l'un des jeunes. "Là, on est accompagnés, on a des intervenants, on apprend des choses... Et on les met en pratique !"

L'un de ses camarades de peine acquiesce : "Quand t'es tout seul chez toi, tu ressasses. Tu te dis qu'il faut se refaire, tu ne réfléchis même pas à ta bêtise." "Alors que là on est entre nous, on peut discuter entre nous, se raconter nos parcours", complète son voisin. "Ça nous fait réfléchir à toutes les bêtises qu'on a pu faire et c'est beaucoup mieux."

Une peine "plus active" que les autres

"Le bracelet électronique est une peine plus passive que le TIG", confirme Victoria Pauthier. "Ils font leur petite vie, la contrainte c'est de respecter les horaires de sortie en fonction de leur emploi. Avec le travail d'intérêt général, on est plus acteur de sa peine. La personne est placée, elle oeuvre, elle exécute des heures, elle peut faire des TIG pédagogiques avec des ateliers thématiques pendant une semaine..."

"Elle rencontre beaucoup plus de partenaires ! En fait, ça grouille de monde autour", résume la directrice du service de probation et d'insertion en milieu ouvert de Metz. "Certains trouvent même le petit filon pour obtenir un emploi par la suite. C'est ça, l'intérêt du TIG."