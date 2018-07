Justine et son mari, comme des dizaines d'autres jeunes ont vu leurs voitures mises sur le toit par les délinquants. Comme tous les jeunes, ils avaient des voitures, petites, pas chères et peu cotées. Mais les valeurs d'usage sont infiniment supérieures à ce que les assurances vont rembourser.

Grenoble, France

"On était Tranquillement chez nous en train de manger, après avoir regardé la finale au Parc Paul Mistral. (à Grenoble)

On a v, sur les coûts de 21h20 / 22h à peu près, une foule de gens ... qui sont arrivés avec des motos sans casque, forcément ! De toute façon à Grenoble y a que ça.

Le témoignage de Justine, 24 ans

Et à 5 ou 6, ils ont retourné nos voitures. Et nous, on se lève le matin pour aller travailler. Ces gens-là, pour la plupart, ne travaillent pas..... j'en ai reconnu certaines, que je connais par mon ancien travail et je peux dire que ces gens là ne travaille pas, ne se lève pas le matin pour justifier leurs salaires et ne sont sûrement pas assuré comme il faut. Mais ça personne ne s'y intéresse.

Ils ont retourné nos voitures et aujourd'hui on se trouve sans plus aucune voiture. C'est nous, encore, qui allons payer. Nous on fait que ça payer payer pour ces gens qui ne bossent pas, qui ne font rien.

