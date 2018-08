Épaulés par les gendarmes, les services vétérinaires du Haut-Rhin ont saisi aujourd'hui une quarantaine de moutons chez un agriculteur de Blotzheim. Il n'avait pas d'agrément pour élever ces moutons, qu'il entendait revendre pour la fête du sacrifice, la fête musulmane de l'Aïd el-Kebir. L'agriculteur retraité, âgé de 67 ans, n'avait pas non plus sollicité d'autorisation pour transporter ces bêtes.

16 animaux sans traçabilité

Une partie des animaux saisis à Blotzheim, une quinzaine, était enfermée dans le noir. Ces moutons n'étaient pas bagués, ils vont donc être abattus, pour limiter le risque sanitaire. L'éleveur sera poursuivi pour maltraitance à animal, pour introduction d'ovins non identifiés et non conformes, ainsi que pour transport non-autorisé d'animaux vivants, ce qui est un délit passible du tribunal correctionnel.

La fête de l'Aïd suscite une grosse demande en moutons, c'est une aubaine pour les éleveurs, enregistrés ou non.

Cette fête annuelle dure trois jours. Elle célèbre le sacrifice d'Abraham, patriarche commun aux confessions chrétienne, juive et musulmane. Deux abattoirs ont été agréés par la préfecture dans le Bas-Rhin, à Holtzheim et à Haguenau. Trois ont été autorisés dans le Haut-Rhin : l'abattoir de Cernay ainsi que deux abattoirs temporaires à Mulhouse et Colmar. Les fidèles s'adressent aussi souvent directement à un boucher halal pour obtenir la viande d'agneau nécessaire aux festivités familiales.