400 bénéficiaires du secours populaire en visite au zoo de Champrépus

Le Secours populaire de la Manche a permis cet été à 400 personnes du département de profiter d'une "journée bonheur" au zoo de Champrépus. Une action "vacances" organisée les 11 et 18 août.

Les familles accompagnées par le Secours populaire de la Manche ont pu profiter cet été d'une journée loin du quotidien, à l'occasion de la visite du zoo de Champrépus. Au total, ce sont neuf bus qui ont acheminé quelque 400 participants, en provenance de tout le département, jusqu'au parc animalier. Le 11 août, les familles des antennes de l'association dans le Cotentin ont été les premières à bénéficier de cette sortie. Une semaine plus tard, le 18 août, les cars étaient en provenance de Brécey, Carentan, Coutances, Hambye et Saint-Lô.

Au terme d'une année marquée par les restrictions liées à la situation sanitaire, et dans un contexte économique plus compliqué, ces journées étaient plus nécessaires encore que d'habitude pour les responsables de l'association.

Des aides au départ plébiscitées par les bénéficiaires

Outre ces deux journées spéciales, le Secours populaire a également organisé en juillet une sortie au zoo de Trégomeur pour 60 personnes du secteur de Granville. Par ailleurs, l'association a apporté une aide au départ en vacances à pas moins de 45 Manchois qui ont ainsi pu profiter d'un week-end au Futuroscope ou encore d'une semaine en camping en Charente-Maritime, ou en gîte dans le Massif-central.