400 enfants défilent à Velleron pour sauver leur rivière

Velleron, France

Une mini marche pour le climat, à hauteur d'enfant. C'est le spectacle auquel ont pu assister les habitants de Velleron ce mardi matin. Tantôt amusés, tantôt admiratifs pour les 400 élèves qui ont défilé pour la Sorgue.

16 classes de primaire des communes qui longent la Sorgue se sont prêtées au jeu. Les enseignants accompagnés par le Syndicat mixte du bassin des Sorgues ont préparé pendant un an cette parade. Le but : alerte sur la pollution qui menace la Sorgue. Plusieurs espèces de poissons, d'insectes et d'oiseaux se raréfient. Le reportage en images.