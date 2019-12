En raison des fortes rafale de vent, des arbres sont tombés sur la route et des foyers ont été privés de courant cette nuit en Creuse.

400 foyers privés d'électricité à cause du vent en Creuse

De fortes rafales de vent ont fait tomber des arbres et des branches sur des câbles électriques

Département Creuse, France

Encore une nuit venteuse et agitée en Creuse. 400 foyers ont été privés d'électricité pendant la nuit car des branches sont tombées sur des câbles et des poteaux électriques. Grand Bourg et Saint Médard-La-Rochette ont été touchés par ces coupures de courant.

Ce vendredi matin, la gendarmerie a signalé de gros arbres qui barraient la route à Evaux-Les-Bains et à Rimondeix. Le conseil départemental s'est rendu sur place pour tenter de dégager la voie.