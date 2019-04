400 hectares partent en fumée sur le camp militaire de La Courtine

La Courtine, France

400 hectares ont brûlé sur le camp militaire de La Courtine, dans le sud-est de la Creuse! Il n'y a pas eu de blessé. Ce sont essentiellement des broussailles, du bois mort et des fougères sèches qui ont brûlé.

Un feu déclenché lors d'un entrainement

Le premier incendie s'est déclaré à cause d'un tir d'entraînement mercredi 27 mars. Ce jour-là 100 hectares sont partis en fumée. Mais dimanche 31 mars, un deuxième incendie a détruit 300 hectares. Et cette fois on ne connait pas l'origine du sinistre.

Depuis, les pompiers militaires du camp contrôlent quotidiennement les deux zones. Le feu est complètement maîtrisé, mais selon le lieutenant colonel que nous avons contacté, la végétation est très sèche pour la saison. Les militaires attendent donc la pluie avec impatience.