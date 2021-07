400 jeunes participent à une soirée Projet X sur la plage de Six-Fours

Dans la nuit de mercredi 14 juillet à ce jeudi 15 juillet, environ 400 jeunes se sont rassemblés pour une soirée Projet X sur la plage de Six-Fours. La plupart des jeunes sont des mineurs de 12 ans et des adolescents entre 15 et 17 ans qui se sont passés le mot sur les réseaux sociaux. La police nationale qui patrouillait dans le secteur est intervenue.

Des tirs de pétards, de l'alcool et des vitres brisées

Lors de cette soirée sur la plage, des tirs de mortiers d'artifice et de pétards ont eu lieu, malgré l'arrêté préfectoral qui interdit leur utilisation. Les jeunes n'ont pas respecté non plus l'interdiction de rassemblement et l'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique. C'est la deuxième soirée de ce type puisqu'une première soirée a déjà eu lieu il y a une dizaine de jours. Mais la première fois la soirée s'était bien terminée, cette fois-ci une bagarre a eu lieu entre quelques adolescents. Deux vitres de véhicules ont été brisées. Il n'y a eu aucune interpellation sur place.

Les secours ont conduit une adolescente en état d'ivresse à l'hôpital, la jeune fille se trouvait à proximité de la fête. Le lendemain matin, les policiers sont tombés sur deux garçons de 12 ans. Les jeunes adolescents dormaient sur des bancs près du parking. Vu leur jeune âge, les forces de l'ordre ont raccompagné les deux garçons chez leurs parents.