Quatre cents kilos de résine de cannabis saisis sur l'autoroute A7 près de Valence

Par le hasard des enquêtes, deux affaires distinctes ont abouti la même nuit et à quelques kilomètres de distance. C'était dans la nuit de mardi à mercredi sur l'autoroute A7. Au péage de Valence sud, la police judiciaire de Chambéry intercepte un convoi qui revenait d'Espagne et qui devait alimenter le marché savoyard. Cent kilos de résine de cannabis sont saisis et sept personnes interpellées et toujours en garde à vue ce jeudi midi dans cette affaire. Et sur l'aire de Portes-lès-Valence, là c'est la police judiciaire de Grenoble qui a stoppé un convoi transportant 300 kilos de drogue, dispatchés dans plusieurs voitures. Quatre hommes ont été arrêtés.

