400 manifestants à Périgueux et une centaine à Sarlat contre l'obligation vaccinale

Quelque 400 personnes ont manifesté ce samedi matin à Périgueux contre la vaccination obligatoire, qui concerne pour le moment le personnel des hôpitaux et EHPAD. D'autres rassemblement sont organisés à Bergerac, Sarlat et Montpon-Ménestérol.

400 personnes ont manifesté ce samedi 17 juillet à Périgueux, contre la vaccination obligatoire anti-Covid. Cette obligation n'est prévue pour le moment que pour les soignants ou le personnel des EHPAD en charge de personnes fragiles. Les manifestants périgourdins se sont rassemblés vers 10h30 devant le Palais de Justice, avant de prendre la direction de l'hôpital et de se disperser. Les opposants à l'obligation vaccinale étaient entre 80 et 100 à Sarlat, et d'autres rassemblements sont prévus à Montpon-Ménestérol et à la ferme de la Coutaude à Sadillac en Bergeracois (ce samedi après-midi), ainsi qu' à Paris, Marseille ou Toulouse.

Cette vaccination obligatoire est pourtant approuvée par 69% des Français, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria que publie franceinfo aujourd'hui. 60% des sondés sont même favorables à une vaccination obligatoire pour tous.