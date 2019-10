Environ 400 militants du CRAC manifestent au festival taurin de Rodilhan

Depuis 8 ans, la commune de Rodilhan est le théâtre des tensions entre aficionados et militants de la cause animale.

Rodilhan, France

Ils étaient censés être 300 selon les premières estimations : ce sont en fait 400 manifestants membre du CRAC (Collectif radicalement anti-corrida) qui ont défilé à neuf heures, à Rodilhan. Comme chaque année depuis 2011, la commune est entièrement bouclée pour éviter les tensions entre aficionados et militants de la cause animale. Pour accéder au village, chacun doit présenter une pièce d'identité, et obtempérer devant une fouille des forces de l'ordre. Plus de 200 gendarmes sécurisent le festival taurin : depuis 8 ans, cet événement de la fin octobre est le théâtre des frictions.

Plus de 600 aficionados ont assisté à la corrida. Une militante anti-corrida a été blessée à la jambe.