De la douleur et du recueillement ce matin à Cherbourg. Quelque 400 lycéens ont participé à la marche blanche à la mémoire d'Emerick abattu à son domicile de Tourlaville il y a 10 jours.

"Emerick on ne t'oubliera jamais". Le message est simple, écrit sur un drap blanc porté par la mère et les frères de la jeune victime. Derrière, les amis de l'adolescent. Ils sont lycéens ou camarades du club de football de Tourlaville. Certains portent des roses blanches. Tous ont été choqués par le décès brutal de leur ami. "Le moins que l'on puisse faire, c'était d'être là pour lui", souligne un lycéen avant d'ajouter, "il était gentil, impliqué auprès des autres".

"Je suis fier de vous"

La marche blanche partie du parvis du lycée Tocqueville s'achève une heure plus tard, devant le stade Léo-Lagrange, du club de Tourlaville. C'est là que Frédéric, grand-frère de la victime, décide de prendre la parole. " Merci pour l'hommage que vous avez rendu à mon petit frangin. On n'étaient pas enthousiastes à l'idée d'une marche blanche. On avait peur du manque de respect dans le cortège. Mais ce que vous avez fait, c'est bien. Il aurait été fier de vous. Moi je suis fier de vous".