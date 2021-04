400 personnes rassemblées à Toulouse pour réclamer la "justice pour Sarah Halimi"

Plus de 25.000 personnes partout en France, dont 400 à Toulouse, ont manifesté ce dimanche pour dénoncer l'absence de procès du meurtrier de Sarah Halimi. La Cour de cassation a confirmé la semaine dernière l'irresponsabilité pénale du meurtrier de cette sexagénaire juive tuée en 2017 à Paris.

Plus de 25.000 manifestants, selon les autorités, se sont rassemblés dimanche à Paris et dans d'autres villes de France, pour contester l'absence de procès après le meurtre de Sarah Halimi en 2017, à l'appel de collectifs citoyens et de représentants de la communauté juive. Environ 400 personnes se sont rassemblées à Toulouse. Une décision de la Cour de cassation, le 14 avril dernier, a confirmé le caractère antisémite du meurtre de Sarah Halimi mais elle a aussi entériné l'irresponsabilité pénale du meurtrier, qui ne sera donc pas jugé. Selon les experts qui l'ont examiné, il était en proie à une "bouffée délirante" lorsqu'il a tué sa voisine, après la consommation de stupéfiants.

De nombreuses personnalités cultuelles et politiques ont participé au rassemblement toulousain pour réclamer "justice" pour Sarah Halimi et une évolution de la loi. Georges Méric, président du Conseil départemental de la Haute-Garonne ainsi que le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc ont participé à cette manifestation place du Salin.

Le ministère de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a annoncé ce dimanche le dépôt fin mai d'un projet de loi "pour combler le vide juridique apparu dans l’affaire Sarah Halimi. Cette histoire tragique qui nous a tous marqués va faire avancer notre droit".